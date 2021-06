FUNDAT ANUNCIA NOVAS VAGAS DE EMPREGO PARA A POPULAÇÃO ARACAJUANA









A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), captou novas de emprego na capital sergipana. Desta vez, as vagas disponíveis são para a funções de açougueiro e de servente de obras, esta última para pessoa com deficiência (PCD).

Os cidadãos interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar ou atualizar o currículo de forma online, acessando o link: https://abre.ai/cKFL ou o QR code que encontra-se na imagem ao lado do texto. Além disso, é possível acessar o link clicando na bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju.

A população também pode se cadastrar ligando para o telefone (79) 9 9132-1200. A sede da Fundat está localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. Para outras informações, contatar a Fundação pelo telefone (79) 3179-1331.

Pré-requisito

Açougueiro

Experiência na área e ensino médio incompleto

Servente de obras (PCD)

Ensino fundamental completo

Fonte Fundat