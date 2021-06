Hemose funciona com horários alterados durante São João e São Pedro









23/06/21 - 10:58:28

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que o serviço de doação de sangue funciona com horários alterados durante o São João e São Pedro. Na quinta-feira, 24, feriado de São João não haverá expediente. E na sexta-feira, 25, o órgão retorna o atendimento normal, das 7h30 às 17h. Já na próxima semana, quando ocorrem os festejos de São Pedro, a unidade abre na segunda-feira, 28, no horário regular, e na terça-feira, 29, não terá expediente.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, as pausas nos atendimentos cumprem decretos governamentais para enfrentamento a pandemia do coronavirus. “A exemplo do ano passado, este ano, trabalhamos com um planejamento para ampliar as doações durante as principais datas dos festejos juninos”, explicou a gestora.

A assistente social ressalta que em razão do cenário onde é necessário evitar aglomerações e manter o distanciamento social, o Hemocentro está trabalhando para promoção e conscientização da população geral sobre a importância da doação de sangue, como ato frequente.

“Por esse motivo queremos convidar todos em bom estado de saúde, com idade de 16 a 69 anos, peso superior a 50 kg, a vim ao Hemose doar sangue e ajudar na recuperação e tratamento de pacientes nos leitos dos hospitais do Sistema Único de Saúde – SUS”, destacou Rozeli ao alertar. “Não teremos os arraias espalhados pela capital e interior, mas temos muitas pessoas nas estradas em deslocamento, por isso, é fundamental, antes de viajar, fazer sua doação de sangue”.

No dia da doação é necessário estar bem alimentado, dormir pelo menos seis horas e evitar ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Acompanhe os horários de atendimento do Hemose:

24/06/2021 – Quinta – Feriado de São João – Não tem expediente;

25/06/2021 – Sexta – Funcionamento normal das 7h30 às 17h.

26/06/2021 – Sábado – Não tem expediente;

27/06/2021 – Domingo – Não tem expediente

28/06/2021 – Segunda – Abre das 7h30 às 17h

29/06/2021 – Terça – Fechado

30/06/2021 – Quarta – Serviço retorna das 7h30 às 17h