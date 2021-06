LUCIANO BISPO: “SEMPRE DEDIQUEI MINHA VIDA PÚBLICA PARA O POVO DE ITABAIANA”









23/06/21

Ao ser entrevistado pelo radialista Rozendo Aragão, na WEB TV da Rádio Cultura de Aracaju, na noite dessa segunda-feira (21), o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) respondeu a recentes provocações do prefeito de Itabaiana, Adaílton Sousa (PL).

Diante de uma declaração do gestor de que Luciano “não anda em Itabaiana”, o deputado disse que “eu moro em Itabaiana há 67 anos e dizer que eu não ando na minha cidade é chover no molhado”.

Luciano explicou que, como presidente da Alese, precisa necessariamente ficar mais tempo em Aracaju, mas aproveitou para manifestar seu amor e gratidão ao povo de sua cidade. “Sempre dediquei minha vida pública para o povo de Itabaiana”.

“Fui prefeito da cidade e nas três vezes que fui eleito deputado, a grande maioria dos votos veio de Itabaiana. Ninguém fez mais pela cidade do que eu, ninguém vai comparar o meu patrimônio político e essa história não vai colar. Tenho orgulho da minha cidade’, completou o deputado estadual.

Luciano reforçou que os “Bispos” são respeitados e são referências na política de Sergipe quando o assunto é a “palavra dada”. “Nós demorarmos, refletimos, antes de tomar uma posição. Agora quando nós damos a palavra, nós cumprimos. O homem público que não tem palavra, jamais deveria entrar na política”.

Eleições 2022

Luciano Bispo enfatizou que continua pré-candidato a deputado estadual em 2022, mas que não descarta disputar até o governo, se esta for a vontade do agrupamento. “Eu não posso abrir mão do meu patrimônio eleitoral. Sou candidato à reeleição e temos que ver apenas como vão ficar as regras eleitorais”.

O deputado citou os nomes do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), do conselheiro Ulices Andrade, do senador Rogério Carvalho (PT) e do deputado Laércio Oliveira (PP), mas reforçou que ele também pode disputar o governo. “Se for o entendimento do grupo, não fujo de qualquer desafio. Fui prefeito e estou deputado. Tenho experiência e não tenho medo de cargos”.

Por fim, Luciano disse que a decisão sairá de um entendimento do agrupamento, sob a articulação do governador Belivaldo Chagas e do ex-governador Jackson Barreto. Ele também reafirmou que acredita em uma pré-candidatura de Rogério Carvalho ao governo e não faz objeção ao nome de André Moura para o Senado Federal.

Fonte e foto assessoria