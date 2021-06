PC PRENDE DOIS INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE AGIA EM ESTÂNCIA









Policiais civis da Delegacia Regional de Estância deram prosseguimento nesta quarta-feira, 23, à Operação Candeal, deflagrada no município de Estância no dia 10 deste mês. Hoje, os policiais cumpriram dois mandados de prisão contra integrantes da associação criminosa que atuava na região do bairro Candeal. Contra os dois homens haviam mandados expedidos pela Vara Criminal de Estância.

Segundo informações da Polícia Civil, os mandados foram cumpridos no município de Estância e no Estado da Bahia. Assim, os investigados estão detidos à disposição da Justiça.

Operação Candeal

A Operação Candeal foi deflagrada com o intuito de desarticular uma associação criminosa fixada no bairro Candeal, em Estância, mas atingia vários bairros e cidades circunvizinhas. As investigações iniciaram há cerca de oito meses e se concentram no bairro Cadeal, onde foi cumprida a maioria dos mandados de prisão.

Durante os levantamentos, foram identificadas, por parte do grupo, as práticas dos crimes de homicídios tentados e consumados, tráfico ilícito de drogas, porte e comercialização de arma de fogo e munições, roubos, dentre outros crimes.

A ação contou com policiais da Delegacia Regional de Estância, da Coordenadoria das Delegacias do Interior (Copci), de diversas Delegacias do interior, do 6º Batalhão da Polícia Militar, do Canil da PM, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

