Prefeitura de Aracaju inicia colocação de novo gramado no Estádio João Hora

23/06/21 - 07:26:02

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), iniciou a implantação do novo gramado do Estádio João Hora de Oliveira, conhecido, também, como Campo do Sergipe. O serviço faz parte do compromisso do Município para a recuperação da área, utilizada para instalação do Hospital de Campanha, no combate à covid-19.

Após a desativação da unidade hospitalar provisória, a Emurb iniciou uma série de procedimentos para recuperar o local, chegando, agora, na reta final das obras. Diversas melhorias foram executadas, após a retirada de toda a base do campo.

A Emurb realizou a terraplenagem e implantou um moderno sistema de irrigação, composto por aspersores e quadro de comando automatizado programável. Além disso, foi construído um sistema de drenagem pluvial, recomposto o meio-fio no entorno da área de gramado e pista de atletismo, e a recomposição da camada de saibro da pista de atletismo.

“Executamos esses serviços atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Fomos bastante criteriosos nesse trabalho, desde a remoção de toda a base do campo até a escolha do revestimento vegetal. Está sendo aplicada a grama celebration, padrão FIFA, que possui uma alta resistência e capacidade de regeneração. Essa grama é a mais utilizada nas principais arenas brasileiras”, destaca Sérgio Ferrari, secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb.

O presidente do Club Sportivo Sergipe, Ernan Sena, revela sua satisfação com a recuperação do campo de futebol. “O início da colocação do gramado do estádio é o marco de uma relação que começou no ano passado entre o clube e a Prefeitura de Aracaju, quando cedemos nosso espaço para instalação do Hospital de Campanha, que salvou muitas vidas. Teremos um excelente gramado, como o utilizado nos melhores estádios do país, a exemplo do Maracanã. A reforma executada vai ajudar muito no treinamento dos nossos atletas, aumentando suas performances. Nós só temos que agradecer à Prefeitura por ter cumprido tudo o que foi acordado”, comemora o dirigente esportivo.

