Prefeitura de Capela divulga programação da Live São Pedro 2021









23/06/21 - 09:46:25

A Prefeitura Municipal de Capela divulgou na noite da última terça-feira, 22, a programação da Live São Pedro de Capela 2021, cuja transmissão ocorrerá via Facebook e Youtube do município a partir das 15h do domingo, 27.

Serão cinco atrações, entre elas dois artistas naturais de Capela e mais três atrações de renome nacional, são elas: Jeanny Lins & Dedé Brasil, Raulzinho do Acordeon, Luanzinho Moraes, Tonny Reis e Peruanno.

De acordo com o secretário adjunto de Cultura, Comunicação e Eventos, Márcio Santana, a ação visa a manutenção da tradição capelense em tempos de pandemia da Covid-19. “Estamos no segundo ano de realização do São Pedro de forma virtual com o intuito de manter a nossa tradição viva. Lamentamos por não estarmos com as ruas lotadas, como nos anos anteriores, mas neste momento estamos prezando pela saúde da nossa população”, explicou.

Para a prefeita Silvany Mamlak, a live cumpre um grande papel neste momento, principalmente por trabalhar com a premissa de fortalecimento da tradição junina que eleva o nome de Capela a todo o país. Desde o ano passado, já foram realizadas cinco lives, incluindo as Sarandaias 2020 e 2021, o São Pedro de Capela em 2020 e o Dia das Mães em 2020 e 2021.

“A realização desta live atua em duas frentes muito importantes. A primeira é o de promover o fortalecimento da nossa cultura, que é tão admirada Brasil a fora durante o São Pedro, e a segunda é a de incentivarmos as pessoas a se manterem em suas casas, seguras, longe de aglomerações e organizando a sua própria comemoração particular”, destacou Silvany.

Canais de Transmissão

Para assistir a Live São Pedro de Capela 2021, basta acessar a página do Facebook (https://www.facebook.com/governodecapelase) ou o canal do Youtube (www.youtube.com/governodecapelase) a partir das 15h, quando a transmissão está prevista para ser iniciada.

Da assessoria