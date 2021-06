Prefeitura segue fiscalizando vendas de fogueiras e fogos de artifício na capital









23/06/21 - 15:43:06

Nesta quarta-feira, 23, dia em que muitas pessoas saem em busca dos produtos típicos do ciclo junino, a Prefeitura de Aracaju continua com as ações de fiscalização para inibir a comercialização de fogueiras e fogos de artifício na capital. Assim, equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e órgãos operacionais da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) percorreram antigos pontos de venda em uma operação conjunta.

Durante a atividade, foram monitoradas áreas na avenida Santa Gleide, no bairro Olaria, proximidades da praça Dr. Ranulfo Prata (Cruz Vermelha) e o entorno da Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), ambos no Getúlio Vargas, além da região dos mercados centrais.

“Algumas denúncias foram encaminhadas para esse órgãos acerca de ambulantes que insistem na comercialização desses produtos que está proibida por decreto municipal até o dia 30 de junho. Por esta razão, mais uma vez, a Emsurb juntamente com a Defesa Civil e a Guarda Municipal, intensificou a fiscalização na cidade, principalmente, no tocante à venda de fogos de artifício”, explicou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Além disso, conforme o presidente, por meio desta iniciativa, a administração municipal resguarda a saúde da população, neste período em que muitas pessoas são acometidas de doenças respiratórias, a exemplo da covid 19.

“A soltura de fogos, além de ocasionar acidentes ou incidentes que acabam conduzindo pessoas para a rede hospitalar, exala fumaça e isso é prejudicial, sobretudo, agora nesse processo de pandemia. Então, todo esse cuidado da Prefeitura de Aracaju é para que a gente possa a cada dia vencer essa batalha contra covid-19”, enfatizou Luiz Roberto.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressaltou o trabalho conjunto para cumprimento das medidas previstas pelo Poder Executivo, para evitar danos à saúde da população, considerando a pandemia do coronavírus.

“Prestamos apoio à Emsurb para a fiscalização do comércio ilegal de fogos de artificio, uma vez que essa prática está proibida pelo Decreto Municipal. Portanto, a Defesa Civil está nesse momento trabalhando junto aos fiscais da Empresa Municipal de Serviços Urbanos Emsurb, para que essas pessoas não façam esse comércio e compreendam o momento grave que vivemos”, frisou.

Foto: Felipe Goettenauer