PROCON ARACAJU DIVULGA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE HORTIFRÚTI









23/06/21 - 15:37:36

Nesta quarta-feira, 23, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibilizou mais uma pesquisa comparativa de preços, contemplando os produtos de hortifrúti. A ação visa auxiliar a população proporcionando referência dos valores praticados para os itens, na capital, assim como monitorar o mercado.

Foram contemplados 45 itens, entre eles estão 19 frutas e 26 legumes e verduras, como alface, cenoura, pimentão, tomate, milho verde e outros. “As principais variações de preços foram para o kiwi, localizado com valores entre R$18,99 e R$25,00, por quilo, e o tomate, entre R$1,00 e R$5,99”, frisou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

O levantamento foi realizado na terça-feira (22). Os dados foram coletados em sete diferentes estabelecimentos localizados na capital, inclusive nos Mercados Municipais Maria Virgínia Leite e Milton Santos, com o objetivo de estimular o consumo consciente e a pesquisa de preços, de maneira a possibilitar a identificação de melhores condições para a compra dos produtos.

“O Procon não possui habilitação legal para regular preço, porém, atua no combate às cobranças abusivas. As pesquisas, então, auxiliam as equipes em ocasiões de fiscalizações, para assegurar o direito dos consumidores”, reforçou o coordenador do Procon.

A tabela completa pode ser acessada no site procon.aracaju.se.gov.br. Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de denúncias, é possível entrar em contato com o órgão através do SAC 151 ou da linha telefônica 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação para o e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Confira a pesquisa completa.