Aracaju vacinou 769 pessoas com a segunda dose nesta quarta-feira, 23

Os aracajuanos que foram tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), na manhã desta quarta-feira, 23, puderam, além de concluir seus esquemas vacinais, avivar um pouco das tradições juninas alusivas ao Dia de São João, a ser comemorado nesta quinta-feira, 24.

Isso porque, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde e da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promoveu o ‘Arraial da Segunda Dose’, com direito a apresentações de trios pé de serra e decoração caipira, seguindo todos os protocolos de biossegurança contra a covid-19.

O arraial contou com apresentações dos trios Piauí, Capitães do Forró e Dialeto Nordestino, além da Boneca Maria Baixinha da Quadrilha Cacimba de Ouro.

Mesmo sem sair de seus veículos, a população que foi tomar a segunda dose do imunizante pôde sentir que a chama dos festejos juninos, embora apagada pelo segundo ano consecutivo em virtude das restrições governamentais de combate ao coronavírus – que precisam e devem ser seguidas -, continua viva e que, em breve, com a vacinação de toda a população, o colorido e o calor dos festejos retornarão.

E foi nesse clima junino que, somente nesta quarta-feira, 23, a gestão municipal vacinou 769 pessoas com a segunda dose. Até o momento, são 252.202 pessoas vacinadas.

A professora aposentada Maria das Graças Couto Cruz, de 70 anos, foi ao drive acompanhada do marido, Lenino, que também tomou a vacina. Ela disse que adorou a recepção junina promovida pela Prefeitura e que, agora, com a aplicação da segunda dose, sente-se aliviada. “Estou aliviada e só tenho a agradecer a Deus, à ciência e a vocês que estão divulgando esse momento. Gostei desse arraiá, estão todos de parabéns”.

Quem também esteve no drive foi Maria Edilza de Oliveira Joaquim, 68. Emocionada, ela fez questão de destacar a importância da vacina para todas as pessoas. Sobre o ‘Arraial da Segunda Dose’, ela revelou que é um estímulo e que deixa as pessoas mais tranquilas.

“Esse forrozinho deixa a gente mais tranquilo. Estou mais aliviada e emocionada por estar chegando na segunda dose. Com fé em Deus, nós vamos vencer essa coisa. Estou mais aliviada, e queria que todos fossem vacinados”, contou.

Ainda no drive, José Genival de Oliveira, 69, disse que a pandemia deixou várias pessoas com problemas psicológicos. “Tive medo de pegar o vírus, mas com essa vacina, com fé em Deus, a gente vai ficar imune. Todos têm de tomar, porque o vírus é invisível e a gente não pode facilitar”, colocou.

A secretária municipal de Saúde, Waneska Barboza, fez questão de estar presente no drive para recepcionar a população e disse que o ‘Arraial da Segunda Dose’ foi pensado para promover o clima junino e incentivar o público alvo a tomar o imunizante.

“Preparamos tudo isso com muito carinho para o nosso público que vem tomar a sua segunda dose. Estamos convocando a população que está com o seu agendamento até o dia 30 de junho para que compareça e antecipe a sua segunda dose para se imunizar logo e aumentar o percentual de pessoas com a vacinação completa”, destacou a gestora, ao frisar que, durante a vacinação, as equipes de enfermagem da SES entregou à população álcool em gel e panfletos informativos, acentuando a importância da aplicação da segunda dose.

A vacinação com a segunda dose do imunizante continua neste feriado alusivo a São João, 24, em diversos pontos da capital.

Primeira dose segue suspensa

A secretária lembrou ainda que, por enquanto, a aplicação da primeira dose segue suspensa. “Aracaju utilizou todas as vacinas que tinha recebido e estamos aguardando que cheguem mais vacinas para que a gente possa fazer a retomada da vacinação. Existe uma perspectiva de que a vacina da Janssen chegue ao nosso estado e seja distribuída para Aracaju. Com isso, anunciaremos um novo cronograma de retomada da vacinação”, sublinhou a gestora.

Waneska Barboza lembrou ainda que Aracaju continua avançando na campanha municipal de vacinação. “Já somos a segunda capital do Nordeste com maior número de pessoas vacinadas com a primeira dose, cerca de 37% da população. Quando se considera pessoas acima de 18 anos, estamos em 48%, então, é um número significativo que nos deixa felizes e nos estimula a vacinar ainda mais para começar a ver os efeitos da vacinação, que é a redução do número de casos, o controle das pessoas internadas e o retorno gradativo das atividades”.

Pontos de vacinação

Além do drive-thru montado na Sementeira, o público-alvo pode se dirigir aos seguintes pontos: UBS Santa Terezinha (Rodovia dos Náufragos); Universidade Tiradentes (Farolândia); Faculdade Pio Décimo (Tancredo Neves); Auditório Antônio Vieira Neto (Praça Dom José Thomaz – Siqueira Campos); Colégio CCPA (Grageru); e CEPJSS (Avenida Augusto Franco).

Foi o que fez o aposentado Luiz Gonzaga de Lima, 69, que esta manhã se dirigiu, acompanhado da esposa Rita de Cássia, ao auditório Antônio Vieira Neto. “Estou mais aliviado e acho importante a vacina. Graças a Deus estou imunizado”, sintetizou Gonzaga. “Eu tomei a minha segunda dose em abril e é extremamente importante para a gente ter segurança. Essa doença é muito perigosa, mas tenho fé em Deus que ‘Maria’ vai passar na frente e vai derrubar”, complementa Rita.

Vale lembrar que não será necessário apresentar código de cadastramento em nenhum dos pontos. Basta apresentar apenas documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada.

