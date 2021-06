BANESE CARD: PATROCINADOR MASTER DA ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA ITABAIANA









24/06/21 - 07:11:12

Time de futebol está na série D do campeonato brasileiro. Patrocínio do Banese Card ajudará equipe a lutar pela subida de divisão no brasileirão

“O futebol é uma paixão dos sergipanos e de todos nós que fazemos o Banese Card, por isso, queremos muito o sucesso de todos os clubes de Sergipe”. Foi com esta afirmação que Anderson Santana, presidente do Banese Card, anunciou que a empresa é a mais nova patrocinadora master da Associação Olímpica Itabaiana. A notícia foi dada neste final de semana, durante visita ao Estádio Etelvino Mendonça, casa do Tricolor da Serra, e contou com a presença de jogadores, comissão técnica e do presidente em exercício da Federação Sergipana de Futebol.

A partir de agora, os símbolos do Banese Card e da TKS Soluções de Pagamento estarão nas camisas do Itabaiana, dentro e fora do campo. O time, que é pentacampeão estadual, disputa atualmente o campeonato brasileiro pela série D. Para o presidente interino do clube, Wilson Mendonça, ter o patrocínio do Banese Card é a realização de um sonho da torcida tricolor. “Não tenho dúvida de que essa parceria será vitoriosa. Trabalharemos juntos para conquistar os objetivos propostos”, frisou o dirigente. Para ele, o Banese Card chega em momento oportuno.

“Estamos caminhando para o final do ano, quando as despesas passam a ser em dobro, praticamente. Vínhamos trabalhando no vermelho, porque jogar sem torcida é complicado, por esse motivo, reforço que o patrocínio do Banese Card chegou em um excelente momento”, explicou Wilson Mendonça. Para o presidente em exercício da Federação Sergipana de Futebol, Luiz Santana, a atuação do Banese Card foi a salvação do futebol sergipano, tanto nas competições estaduais quanto nas nacionais.

“Logo no início do campeonato sergipano dizíamos que este seria o mais difícil de todos, pois, não contaríamos com a renda do público nos estádios. A crise não deixa que as empresas em Sergipe invistam em futebol, e foi o Banese Card quem salvou nosso campeonato. Ele esteve presente do início ao final”, afirmou Luiz Santana. O dirigente da Federação agradeceu, ainda, o apoio da empresa aos times sergipanos que disputam o brasileirão e tentam subir de série: o Confiança, que está na série B, e o Sergipe e o Itabaiana, ambos na série D.

“Fazer futebol sem auxílio é muito difícil, ainda mais para os que estão em divisões menores. O Grupo Banese, através do Banese Card, está fazendo o papel social que poucas empresas fazem. Por este motivo, nós, sergipanos, devemos valorizá-los”, declarou Luiz Santana. Anderson Santana, presidente do Banese Card, explicou que a parceria com o Itabaiana, a exemplo da firmada com os outros times, é comercial, ou seja, todos saem ganhando.

Anderson Santana aproveitou para falar sobre o compromisso do Grupo Banese com o estado de Sergipe ao longo dos 60 anos de existência, tempo em que diversas ações em prol do desenvolvimento sergipano, em várias áreas de atuação, puderam contar com o apoio ou patrocínio da instituição.

“Confiamos muito na força do torcedor, na paixão deles e no sucesso do clube. Temos elevado as nossas parcerias para outro patamar. Não se trata apenas de uma ajuda, mas de uma parceria comercial, por isso teremos, em breve, boas notícias para anunciar aos apaixonados pelo time”, informou Anderson Santana.

Ascom / Grupo Banese