Camilla de Lucas assina contrato com a Globo: ‘Feliz e realizada’. ‘Quero continuar sendo uma inspiração para todas as meninas acreditarem em seus sonhos’

24/06/21 - 16:47:09

“Prazer, Camilla de Lucas, a nova contratada da Globo“. A partir de agora, a participante da 21ª edição do Big Brother Brasil poderá acrescentar a frase ao seu famoso bordão, que nasceu em um de seus momentos mais marcantes na casa.

Segundo lugar no pódio do BBB 21, Camilla teve uma trajetória marcante com seu jeito conciliador. Escolhia suas brigas, seus aliados. Com sensibilidade, dividiu com o público sua história. E divertiu a todos com suas “previsões”. Agora, o que ela prevê é viver seu grande sonho.