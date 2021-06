Max Fercondini fez uma reflexão sobre a vida e postou uma foto de antes e depois de ter perdido 14 kg. O ator, de 35 anos, eliminou os quilos com atividade física e incentivado pela ex-namorada









“Dê atenção ao seu corpo tanto quanto à sua mente. (…) Não vá correr feito um louco só para perder peso. Busque um exercício que mexa com o corpo, te realize e distraia, mas que te dê foco e que você possa fazer por muitos anos. Dê preferência para atividades com uma ou mais pessoas, pois o trabalho em equipe enobrece o ser”, aconselhou ele no post.

Em entrevista ao EXTRA em 2017, Max contou que havia começado a perder peso praticando tênis.

“Eu fiquei surpreso quando comecei a ver a diferença na balança. E, claro, isso estimula. Mas não era o meu objetivo. Meu objetivo era, principalmente, fazer uma atividade física que me ajudasse psicologicamente e, sim, que fosse aeróbica, por uma questão de saúde mesmo”, contou.

