Ministério Público de Sergipe recebe visita do Prefeito de Aracaju









24/06/21 - 08:12:16

O Ministério Público de Sergipe recebeu a visita do Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Ele foi recepcionado pelo Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto; pelo Secretário-Geral do MPSE, Etélio de Carvalho Prado Junior; e pelo Chefe de Gabinete, Nilzir Soares Vieira Junior.

“Esta é uma visita de cortesia e reconhecimento, pois entendo que é importante estarmos juntos. Infelizmente a pandemia impediu que eu viesse antes parabenizar o PGJ pela posse. Queria vir pessoalmente porque tenho muito respeito por ele, sei do seu talento, da sua capacidade e do seu compromisso. Desejo toda a sorte e tenho certeza que terá sucesso à frente do MP pela sua grande competência”, destacou o Prefeito.

O PGJ Manoel Cabral Machado Neto agradeceu os cumprimentos e a visita. “É uma satisfação receber o Prefeito Edvaldo Nogueira. Acredito que é fundamental manter o bom diálogo e a visita dele só reforça o relacionamento harmônico e republicano que os órgãos e instituições devem manter, principalmente quando atuam em uma mesma causa, que é atender as demandas da população. O MPSE está sempre de portas abertas”, ressaltou.

Foto: Alisson Mota

Ministério Público de Sergipe