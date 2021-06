Neste feriado de São João, força-tarefa da Prefeitura fiscaliza praias da capital

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju deu continuidade nesta quinta-feira, 24, feriado alusivo ao Dia de São João, aos trabalhos de fiscalização em toda a faixa litorânea da capital, além de bares e restaurantes, com o objetivo de fazer cumprir as medidas restritivas de combate à proliferação da covid-19, estabelecidas no Decreto pelo Poder Executivo Municipal.

Conforme o decreto, neste feriado de São João e no dia de São Pedro, 29, é vedado o acesso às praias e o funcionamento das atividades não-essenciais, assim como ocorre aos domingos no município. O toque de recolher de quinta a sábado, das 22h às 5h, também foi mantido. Contudo, está autorizado o funcionamento dos serviços não-essenciais aos sábados, incluindo academias.

Nesta quinta de tempo parcialmente nublado, a operação da força-tarefa contou com vistorias em toda a extensão litorânea.

“Seguimos realizando o trabalho integrado de fiscalização para o cumprimento das medidas previstas no decreto municipal, com o principal objetivo de evitar a disseminação do coronavírus. Neste feriado, a praia está fechada, então, trabalhamos, mais uma vez, para coibir aglomerações e para orientar a população que ainda tenha se dirigido ao local, de maneira que retornassem às suas casas. Também atuamos, através da Guarda Municipal, para a fiscalização do toque de recolher. É fundamental que haja a colaboração de todos para que possamos conter a propagação do vírus e salvaguardar vidas”, frisou o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado, as fiscalizações vão ocorrer ao longo do dia para evitar aglomerações, reduzir a circulação de pessoas e, assim, conter a propagação do novo coronavírus.

“Mais um dia de ação integrada, em parceria com a Defesa Civil, Procon, Guarda Municipal e SMTT, com o intuito de fazer cumprir o decreto que proíbe nos feriados e domingos a abertura de bares e restaurantes, além da circulação das pessoas na praia. A ação de hoje aconteceu na faixa litorânea de Aracaju com foco também na dispersão de pessoas que estejam fazendo aglomerações nas areias das praias. A fiscalização se deu da praia do Viral até a praia da Coroa do Meio, por cerca de 26 km de extensão”, destaca o coordenador.

Conforme o coordenador, em virtude do tempo nublado e por ser um dia posterior à festa de São João, foi registrado um fluxo menor de pessoas no litoral. “Permaneceremos até às 17h para que, se tiver algum tipo de aglomeração, a gente possa dispersar e que as pessoas sejam orientadas a voltarem para suas residências e, assim, a gente diminuir a transmissão do coronavírus”, destaca o coordenador.

Estão envolvidos nessa operação os órgãos que compõem a Semdec, sendo eles a GMA, Defesa Civil e Procon Aracaju, assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). A atuação ocorre de maneira concomitante às ações do Governo do Estado.