No ‘Jojo Nove e Meia’, Babu Santana revela que esposa teve ciúmes de Jojo Todynho: ‘Imagina a gente no BBB?’Na atração, a dupla se diverte com curiosidades da vida pessoal e perrengues dos realities









Alô, Bangu! Hoje é dia de ‘Jojo Nove e Meia’ no Multishow! E quem vai marcar presença no talk show mais irreverente da TV é ninguém menos que o incrível Babu Santana.

Num bate-papo descontraído e sem pudores, Jojo e Babu cantam juntos, conversam sobre representatividade e relembram situações inusitadas dos realities de confinamento em que estiveram em 2020. Como será que era fazer o número 2 numa casa cheia de câmeras? E a saudade de dormir juntinho com o @? Eles contaram! E ainda tem mais: durante o programa, Babu revela que sua esposa sentiu ciúmes de Jojo quando a cantora foi cogitada para o ‘BBB20’, do qual ele participou. Como assim, Brasil? Confira um pedacinho desse papo e assista à história completa HOJE, às 21h30, na tela do Multishow! Fonte/Foto: globo.com

24/06/21 - 17:07:09