PM RECUPERA 3 MOTOCICLETAS COM RESTRIÇÃO DE ROUBO NO PARQUE DOS FARÓIS









24/06/21 - 07:10:10

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam três motocicletas que haviam sido roubadas no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Os veículos foram recuperados no município de Laranjeiras, logo após o cometimento dos crimes.

A ação teve início quando outros policiais militares, que estavam de folga, tiveram acesso à informação, por meio do sistema de rastreamento, de que uma das motos estaria no município de Laranjeiras.

Em ação conjunta com a equipe do 5º BPM, eles foram até o endereço informado, onde localizaram uma das motocicletas roubadas. Uma mulher se identificou como mãe do suspeito e disse que, após deixar a moto na casa dela, ele teve como destino uma pitzzaria.

Lá, os policiais militares encontraram o suspeito em um veículo HB20 e em companhia de outro homem. Um deles, no entanto, percebeu a presença dos policiais e conseguiu se evadir do local, enquanto o outro, tentou sacar uma arma de fogo para se livrar do flagrante, mas, sem êxito, foi contido e preso. A arma de fogo foi apreendida.

Durante a prisão, o homem confessou que as outras duas motocicletas roubadas anteriormente estavam escondidas dentro de um canavial. Os veículos foram recuperados e encaminhados à Central de Flagrante para serem devolvidos aos proprietários.

Fonte: Ascom PM/SE