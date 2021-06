Podcast desta quinta, 24, entra no clima do Forró Caju em Casa; ouça agora









24/06/21 - 09:09:22

Pelo segundo ano seguido, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realiza o Forró Caju em Casa 2021. O evento, em formato online, mostra a preocupação da gestão em manter viva as tradições culturais e também de assegurar renda aos artistas sergipanos selecionados. A programação agrega trios pé de serra e bandas com vertentes do forró, como arrocha e piseiro.

Este ano, além da transmissão feita pela plataforma de compartilhamento de vídeos, parte da programação será exibida nas TVs Alese e Câmara, em parceria firmada com a Funcaju. O evento também tem a parceria da Unissau e Construtora Stanza e terá destaque na PMA Rádio Corredor, no AjuPlay e todas as redes sociais da Prefeitura e Funcaju. Após serem transmitidos no canal do YouTube, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming “AjuPlay”.

Nesta quinta-feira, 24, véspera de São João, as atrações são as seguintes: Scurinho Zabumbada, Erivaldo de Carira, Lourinho do Acordeon, Jeanny Lins e Dedé Brasil, Balança eu, Wellington Gordinho e Banda Estação da Luz. Já na sexta, dia 25, quem faz a alegria dos aracajuanos é Edinho do Acordeon, Trio Chamengo Bom, Trio Xodó da Vila, Correia do Oito Baixos, Pedro Luan, Trio Fecho de Lenha e Gilvan do Rojão. A programação começa a ser exibida a partir das 19h.

Estádio João Hora de Oliveira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), iniciou a implantação do novo gramado do Estádio João Hora de Oliveira. O serviço faz parte do compromisso do Município para a recuperação da área, utilizada para instalação do Hospital de Campanha, no combate à covid-19, no ano passado.

Após a desativação, a Emurb deu início a uma série de procedimentos para recuperar o local, a exemplo da terraplenagem. Além disso, foi implantado um moderno sistema de irrigação, composto por aspersores e quadro de comando automatizado programável. A gestão também construiu um sistema de drenagem pluvial, recompondo o meio-fio no entorno da área de gramado e pista de atletismo.

A Cidade em Ação

Esses são alguns dos destaques da edição desta quinta-feira, 24, do podcast A Cidade em Ação. O programa, produzido pela Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), apresenta e discute, sempre às quintas, assuntos que interessam à população aracajuana. Todas as edições podem ser acessadas, a qualquer momento, nos perfis da Prefeitura nas plataformas digitais de transmissão de áudio e vídeo.

No A Cidade Em Ação de hoje, vamos falar sobre a animação do Forró Caju em Casa e o novo gramado do João Hora. Confira!

