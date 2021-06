POLÍCIA ELUCIDA HOMICÍDIO CONTRA COMERCIANTE NO FERNANDO COLLOR









24/06/21 - 07:42:29

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu a investigação do homicídio qualificado praticado contra o comerciante Cláudio Francisco Santos, 39. O crime ocorreu na tarde do dia 1º de abril, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro.

Após várias diligências investigatórias, apurou-se indícios que o suspeito do crime é Vicson dos Santos Andrade, conhecido por “Dodô”, que teria tido um desentendimento anterior com a vítima, devido esta apontá-lo como autor de uma tentativa de homicídio praticada contra seus familiares.

Segundo a investigação, apurou-se que o autor do crime invadiu a residência da vítima e, de posse de um revólver, efetuou os vários disparos que levaram a vítima a óbito, fugindo do local em seguida.

O DHPP representou pela prisão preventiva de Vicson, tendo a Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE decretado a respectiva prisão. O suspeito encontra-se foragido e informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP