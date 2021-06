Sandra Annenberg se vacina contra a covid e Fusca rouba a cena: “Está à venda?”. Sandra Annenberg usou as redes sociais para compartilhar momento da vacina









Sandra Annenberg comemorou a vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira (24) em publicação feita nas redes sociais. A jornalista tomou a primeira dose do imunizante via drive thru e, além da felicidade, seu carro roubou a cena.

Seguidores celebraram o evento, mas comentários sobre o Fusca de Sandra tomaram conta da postagem. “Vacinada e de fusquinha!!”, “parabéns pela vacina e parabéns pelo Fusca!”, vibraram os seguidores. Um deles amou tanto o carro que até perguntou se estava à venda.

As imagens viralizaram rapidamente e tomaram conta também do Twitter. Fãs admirados compartilharam as fotos e piraram com tudo na cena: Sandra, o carro e até o “olhar apaixonado” da jornalista pela vacina.

Sandra adorou a repercussão e entrou na brincadeira. Nos stories do Instagram, ela compartilhou os memes. “Olhar de puro amor à ciência, à vida!! AMEI!!”, escreveu.

Na legenda da postagem, a jornalista compartilhou a emoção:

“Vocês vão ouvir um ‘Aiiii’… foi de emoção. Fiquei muuuuito emocionada ! Uma mistura de sentimentos… Senti alívio. Senti dor por todos os q não tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou. Senti admiração por todos q trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor pela vida de todos ! Senti tanto… Que venha a segunda dose e enquanto todos não estiverem vacinados, ninguém estará seguro. Até lá, continuamos de máscara, com distanciamento, álcool gel e sem abraços”

Confira o vídeo do momento na publicação abaixo:

