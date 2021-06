SETE PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ESTÃO ABERTOS NESTE FERIADO









24/06/21 - 08:45:43

A vacinação com a segunda dose do imunizante contra a covid-19 continua neste feriado alusivo a São João, dia 24, em diversos pontos da capital.

Sete pontos de vacinação funcionarão das 8h às 16h, exceto o drive thru do Parque da Sementeira, que fica à disposição do público das 8h às 17h.

Nesta fase, não será necessário apresentar código de cadastramento em nenhum dos pontos. Basta apresentar apenas documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada.

Veja os locais

– UBS Santa Terezinha, bairro Robalo;

– Auditório da Escola Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos;

– Quadra do Colégio CCPA, bairro Grageru;

– UBS Augusto Franco, bairro Farolândia;

– Faculdade Pio Décimo, bairro Jabotiana;

– Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos (Cepjss), bairro Ponto Novo;

– Drive-thru do Parque Augusto Franco – Sementeira.