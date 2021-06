Aracaju retoma vacinação contra a covid-19 e imunizará população de 39 anos neste fim de semana na capital









A Prefeitura de Aracaju retomará a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 na capital, e imunizará, neste fim de semana, dias 26 e 27 de junho, toda a população de 39 anos, de forma escalonada. Nesta etapa, o público desta faixa etária poderá ter acesso à vacina no drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, e em sete pontos fixos. Ao mesmo tempo, a administração municipal dará prosseguimento à aplicação do reforço nos aracajuanos que completaram o intervalo de 90 dias entre as doses. Até o momento, a capital sergipana soma 252.202 pessoas vacinadas, o que corresponde a 38% da população.

“É com muita alegria que informo o recebimento de 15 mil doses de vacina e, com isso, a retomada da nossa campanha municipal contra a covid-19. Vacinaremos as pessoas de 39 anos neste fim de semana, sábado e domingo, de forma escalonada. A vacina para primeira dose estará disponível no drive e em sete pontos fixos. Não deixem de se vacinar. Busquem os locais e garantam a imunização. Também faço esse apelo para quem precisa tomar o reforço. Vamos juntos vencer o coronavírus”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira ao anunciar o novo calendário da vacinação da capital, através das suas redes sociais, nesta sexta-feira, 25.

Pelo cronograma definido pela Secretaria Municipal da Saúde, no sábado, 26, serão vacinados os aracajuanos de 39 anos que nasceram entre julho e dezembro de 1981. No domingo, 27, será a vez das pessoas de 39 anos, nascidas entre janeiro e junho de 1982. Para receber a primeira dose do imunizante, o cidadão deverá apresentar documento de identificação com foto e comprovante confirmando residência no município.

Para evitar aglomerações e manter a organização do fluxo, a aplicação da primeira dose se concentrará em sete pontos fixos. São eles: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos. Também será possível receber a vacina no drive-thru do Parque da Sementeira, após cadastramento no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.



Segunda dose

Já a 2ª dose para os aracajuanos que completaram o intervalo de 90 dias da 1ª dose, será ofertada em seis Unidades Básicas de Saúde: UBS Joaldo Barbosa (bairro América); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia) e UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré).

