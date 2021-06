Autoritária, deputada Kitty Lima, “toma” animal de dona e ordena:“olha pra mim.Agora é meu”









25/06/21 - 06:56:53

A deputado estadual Kiki Lima (Cidadania) gravou um vídeo nesta quinta-feira (24) onde, demonstrando autoritarismo, abuso de poder e fazendo papel de polícia, chutando um cachorro, resolveu tomar um animal de sua proprietária. O vídeo seria para comprovar os maus tratos, mas terminou mostrando abuso de poder.

A confusão foi formada no momento em que a deputada chegou ao local onde uma égua estaria sendo maltratada e por conta disso, a deputada resolveu fazer justiça com as próprias mãos, após acusar a trabalhadora de maus tratos, já que a égua estaria com o olho machucado, porém segundo a mulher, o animal havia sido comprado e já tinha o problema.

O caso ganhou repercussão pela maneira autoritária como a deputada tratou a trabalhadora, uma mulher de condições humilde e que foi humilhada por Kitty, quando ordenou “olha para mim” como se a mulher fosse obrigada a focar os olhos na deputada.

Muito assustada, de forma humilde, a mulher concordou com tudo o autoritarismo e o destempero da deputada que ordenou aos policiais civis que levassem a mulher para a delegacia, acusada de ser responsável pelos maus tratos.

De forma constrangedora, a mulher foi obrigada pela deputada a acompanhar os policiais até a delegacia e o que chamou a atenção foi quando a deputada informou que a égua “agora é minha”. De forma humilde, a mulher disse: “ta certo”.

Com informações do Jornal da FAN