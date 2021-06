BANCO DO BRASIL ABRE CONCURSO PÚBLICO COM MAIS DE 100 VAGAS PARA SERGIPE









25/06/21 - 05:34:17

O Banco do Brasil publicou o edital do concurso para 4.480 vagas. Serão 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e Distrito Federal. A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia.

Para concorrer é preciso ter ensino médio completo, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. O salário inicial é de R$ 3.022,37 e a carga horária é de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 28 de Julho próximo. A taxa é de R$ 38.

O cargo escriturário está dividido em algumas áreas específicas:

• Agente comercial;

• Agente de tecnologia;

• Agente jurídico;

• Agente de atendimento;

• Agente de segurança institucional;

• Agente de agronegócios;

• Agente de marketing e comunicação;

• Agente de investimento; e

• Agente de Ouvidoria Externa.

Entre os benefícios oferecidos, estão:

• PLR (Participação nos lucros ou resultados) nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

• Vale-transporte;

• Auxílio-creche;

• Ajuda alimentação/refeição;

• Auxílio a filho com deficiência;

• Previdência complementar; e

• Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Os interessados podem conferir o edital completo aqui.