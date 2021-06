Chegada de mais de 24 mil doses da Pfizer ampliam a vacinação contra a Covid em SE









25/06/21 - 16:50:35

Ao todo, Sergipe recebeu, entre quinta e sexta, 72 mil vacinas (Coronavac, Janssen, Pfizer)

Um novo lote contendo 24.570 doses de vacinas da Pfizer acaba de chegar a Sergipe, enviado pelo Ministério da Saúde, na tarde desta sexta (25).

Todo quantitativo destinado a primeira dose, o que possibilitará a ampliação da imunização dos sergipanos Nesta quinta-feira, 24, o estado recebeu duas remessas, a primeira contendo 31.200 doses Coronavac (para primeira e segunda dose) e a segunda com o quantitativo de 16.300 doses dos imunizantes da Janssen (dose única). Ao todo, Sergipe recebeu, entre quinta e sexta, 72 mil vacinas (Coronavac, Janssen, Pfizer).

Com o quantitativo de vacinas da Janssen menor do que o previsto pelo Ministério da Saúde na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde destinará esse primeiro lote do imunizante a onze (11) municípios sergipanos que estão em situação de alto número de casos e óbitos por covid-19. São eles: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Estância,Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Laranjeiras, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória.A distribuição para todo o território sergipano será realizada na manhã deste sábado, 26.

O objetivo é retomar a vacinação da primeira dose e avançar na aplicação de D2 nos municípios do interior e na capital sergipana.

Vacinômetro

Quase 1 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas em Sergipe (primeira e segunda dose). 736.365 sergipanos já tomaram a primeira dose e 220.590 já completaram a imunização. No estado, 31,8% da população já está vacinada com a primeira dose e 9,5% com a segunda dose.

Informações e foto SES