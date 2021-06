Deputado capitão Samuel Barreto diz que “a união é o nosso escudo”









25/06/21 - 12:46:54

É uma realidade inegável, que existem muitos problemas sociais aos quais “o político” deveria se aproximar mais, basicamente para tentar amenizar os seus impactos. Isso é fato! Eu ingressei na vida pública, com essa consciência e sempre busquei fazer tudo o que podia e (muitas vezes até o que não) para fazer o melhor que o meu “cargo” pudesse trazer para a sociedade.

Alguns equívocos é claro, mas jamais deixei de buscar priorizar os acertos, principalmente pelo “dever de honrar” todos os valores que recebi de meus pais.

Quando identifiquei a real nocividade, que a DROGA trazia para as famílias e os seus estragos para a sociedade em geral, nasceu ali o projeto do BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO…

Eu faria deste sonho, uma “poderosa arma” de combate a aquele PESADELO conhecido como “dependência química”. O álcool e as drogas, passaram a ser meus reais inimigos desde então.

Mas a “dependência” é uma condição, que tem várias faces e atua de maneira ardil e silenciosa. Foi aí então, que estando tão perto desse mal já por longo tempo, percebi que “o pior” ainda estava por vir. E por mais uma vez, a inquietação tomou conta dos meus dias e noites, pois esse tal “problema pior” está agindo no que nos é mais sagrado e mais vulnerável;

As nossas crianças!

Observemos que o desejo da maioria dos nossos jovens hoje em dia, é deixar o Brasil para ir tentar a vida no exterior.

Quando acaba um sentimento de amor e de apego ao seu próprio chão, ao seu lar, ao lugar que você nasceu e cresceu pra continuar a sua vida e o legado de seus pais e sua família… Se este sentimento se acaba: O que vai ser do futuro do seu país? Quem vai ser o protetor e o cidadão, de uma terra que não terá a indispensável presença dos seus próprios “filhos”? Consegue entender agora, meu amigo e minha amiga?

O PATRIOTISMO está condenado, ao triste destino da extinção.

Como eu posso não fazer nada? Como eu fico daqui pra frente, salvando os jovens e adultos, mas também convivendo com “o fantasma” constante de ver a identidade, o orgulho e o amor por Sergipe e pelo Brasil, sendo roubado dos nossos pequeninos?

O desamor e a falta de empatia, estão diante dos olhinhos das nossas crianças, estão nos “maus exemplos” a todo o tempo; Na revolta e na inconformidade dos pais, na dor dos avós, no noticiário desanimador, na briga dos vizinhos, na rebeldia dos irmãos mais velhos…

Como aprender a ter “amor e respeito” por alguma coisa, se não lhe foi ensinado a ter esse sentimento e você só assistiu o oposto a vida toda? Só viu xingamento, raiva, desprezo e tudo de ruim sobre as pessoas e o lugar que vive… Ouvindo dos mais velhos, que são as “referências”, apenas aquela frase:

“Quando eu puder, vou embora desse lugar”.

Sabe meus amigos;

Tenho trazido uma boa referência da nossa infância, que graças ao cinema, quadrinhos e até de vídeo games, ainda tem “o poder” de atrair a atenção da garotada. O Herói! Sim, a imagem do “Super Herói” da figura do BEM, ainda vive é uma realidade. O Batman, Homem Aranha, Superman, os “Vingadores”, ainda fazem brilhar os olhinhos “deles”. Por isso, eu estou inserindo aos meus vídeos e as minhas imagens nas plataformas de meio de comunicação, a imagem do “escudo” do Capitão América. Em verde & amarelo (é claro), lembrando muito inclusive a própria bandeira de Sergipe, por conta das faixas e da estrela.

Então meus irmãos e irmãs sergipanos, eu convido a você, que entendeu “a ameaça” real ao futuro do País e consequentemente do nosso Estado (é claro), a somarmos nossas forças, em inserir de forma “direta ou indireta”, uma atmosfera de “positivismo”, de amor e de esperança no nosso Estado e no nosso Brasil.

Não fale coisas ruins e depreciativas na frente das crianças, evite xingar, não faça da vida do seu filho, uma rotina de raiva, desprezo e de maus pensamentos, sobre o próprio Brasil. Evite assuntos adultos, de corrupção, doenças e da política suja… É aí que mora o perigo! Não ajuda em NADA, encher a cabeça dos pequeninos de coisas que eles não podem resolver, afinal (se nem nós podemos);

É minha, sua e nossa responsabilidade, trazer aquele bom e velho orgulho de ser sergipano de volta às nossas vidas… É o mínimo, que cada um de nós pode e deve fazer.

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e o futuro de nossas crianças, garantido por nossas ações.

Fiquem todos em paz e com muita saúde, juntos como família, traremos a atenção, a benção e a misericórdia do nosso Deus

Capitão Samuel.