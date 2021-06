DEPUTADO GUSTINHO RIBEIRO SOLICITA RETORNO DAS VAQUEJADAS EM SERGIPE









25/06/21 - 16:20:49

O vice-líder do Governo, deputado federal Gustinho Ribeiro, solicitou, nesta semana, ao governador Belivaldo Chagas, o retorno das vaquejadas em Sergipe. Para o parlamentar, sem público e respeitando todas as normas sanitárias, as vaquejadas já podem ser realizadas.

“O setor está cobrando o retorno das competições. Estados como Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, entre outros, já retornaram com a vaquejada. São milhares de empregos gerados e o esporte movimenta muito a economia local”, afirma Gustinho Ribeiro.

É uma cadeia produtiva de geração de emprego e renda muito grande. O comércio de produtos veterinários, ração, selaria, tratadores, locutores, atletas profissionais, caminhoneiros, além de bares e restaurantes, tudo isso movimentado em torno da vaquejada.

O deputado federal já levou o pedido da categoria ao governador Belivaldo Chagas. “Ele ficou de analisar esta reivindicação do setor dos esportes equestres. É importante que possamos retornar com todos os cuidados e ainda sem público. Afinal, são milhares de famílias que dependem dessa atividade”, garante Gustinho.

Fonte assessoria