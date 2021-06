Edital cadastro reserva para profissionais da rede municipal de saúde de Aracaju









25/06/21 - 05:26:25

O cadastro reserva pode ser feito até dia 9 de julho para fins de credenciamento junto ao curso de Medicina da Unit.

Até dia 09 de julho, a Universidade Tiradentes – Unit – recebe inscrições de profissionais da rede municipal de saúde de Aracaju para fins de credenciamento junto ao curso de Medicina.

O edital é voltado para os profissionais da Enfermagem, Serviço Social e Medicina atuarem, quando houver vaga, como: orientador discente do Programa Integral do Ensino de Saúde da Família (PIESF), preceptor das disciplinas de habilidades profissionais/ambulatoriais ou preceptor dos estágios do internato na Rede Municipal de Saúde de Aracaju.

Portanto, somente aqueles que comprovem vínculo com a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, podem se candidatar, sem que impacte na atuação profissional recorrente. Além disso, o profissional da saúde deve cumprir os requisitos mínimos detalhados no item 2.8 do edital disponível neste link.

“Os profissionais de saúde selecionados neste credenciamento, que vierem a atuar como orientadores e preceptores do curso de Medicina da Unit Sergipe somente serão autorizados a atuar nos serviços de saúde após a confirmação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, de acordo com a solicitação semestral de estágios”, explica a Coordenadora de Planejamento Acadêmico do Curso de Medicina da Unit Sergipe, professora Wanessa Lordêlo. “Após o cadastro reserva, uma seleção será feita dentro da Unit para as vagas que surgirem”, finaliza.

O envio do requerimento de inscrição e entrega de documentos obrigatórios deve ser feito via e-mail – medicina@unit.br – até dia 9 de julho.

Da assessoria