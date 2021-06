Energisa orienta sobre externalização do padrão de ligação de energia









25/06/21 - 15:10:36

Instalação correta previne acidentes e reduz custos

A instalação correta do padrão de entrada de ligação de energia na área externa do imóvel previne riscos de incêndios e permite a leitura eficiente do consumo de energia. A Energisa Sergipe orienta que instalação do padrão de entrada seja realizada seguindo todas as recomendações técnicas e de segurança.

O padrão de entrada é composto por um medidor de energia elétrica, um disjuntor e a caixa do padrão. O medidor tem a função de realizar a medição de consumo da residência em KWh (potência hora). Nos medidores que ficam na parte externa do imóvel é possível realizar leitura e entregar a fatura sem qualquer contato com o cliente, preservando ainda mais os aspectos de segurança nesse período de pandemia. Entretanto, nem sempre é possível fazer a medição real do consumo devido à falta de acesso ao medidor.

Quando isso ocorre, a Resolução 414/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece que seja realizado o faturamento por média, que não é vantajoso para os clientes, principalmente se o imóvel está fechado e sem consumo. Além disso, após o terceiro mês consecutivo de impedimento, a empresa é obrigada a cobrar apenas o custo de disponibilidade do sistema, a popular taxa mínima, podendo gerar um acúmulo de consumo pela falta do registro real da leitura.

“Para evitar contas de energia sem o consumo real, é necessário que os clientes modifiquem o padrão de instalação do medidor para a parte externa, pois independente de ter alguém no imóvel, será possível fazer o registro da leitura. No caso de condomínios, os síndicos devem orientar porteiros para permitir a entrada dos colaboradores da distribuidora, devidamente fardados e identificados com crachá”, explica o gerente do Departamento Comercial da Energisa Sergipe, Wellington Aranha.

Segurança

Ao colocar o padrão de medição externamente, é possível evitar situações de risco como incêndios, pois em caso de curto-circuito com o medidor dentro do domicílio, as chamas podem se alastrarem pelas instalações elétricas. Ter o medidor dentro do imóvel ainda expõe famílias a acidentes, especialmente as crianças que não entendem os perigos do contato inadequado com o medidor e os riscos de choque elétrico.

“Além da leitura correta da conta, ao colocar a medição externa, os clientes evitam o corte da energia pelo impedimento de acesso e possibilitam aos colaboradores que realizam inspeções periódicas, verificar as condições de segurança e se há alguma anomalia no equipamento de medição. Dessa forma, se o aparelho estiver com algum defeito, é prontamente substituído, garantindo assim a confiabilidade da medição e a proteção do imóvel”, afirma Wellington.

De acordo com a resolução 414 Aneel, em seu artigo 171, é dever do cliente e manter livre acesso às instalações da unidade consumidora aos empregados e representantes da distribuidora, para fins de inspeção e leitura, inclusive para realização de serviços de troca de equipamento de medição ou suspensão de fornecimento.

Mais informações

Para saber mais sobre o padrão de entrada, acesse a GISA no whatsApp número 79 8101 0715, escolha a opção 7 – Ligação Nova e clique no link do vídeo com as explicações.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas