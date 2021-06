FORRO DESABE E DEIXA MULHER FERIDA NO BAIRRO SOL NASCENTE EM ARACAJU









25/06/21 - 10:04:59

Uma mulher ficou ferida após o teto desabar na manhã desta sexta-feira (25) na feira do bairro Sol Nascente, em Aracaju.

A informação passada pelo filho da vitima é de que o incidente aconteceu e a mulher precisou ser atendida no Hospital Primavera. “Há uma hora mais ou menos. Estou no hospital Primavera com ela”.