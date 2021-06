KITTY LIMA DIZ QUE “FOI UMA AÇÃO DA POLÍCIA, LEGALIZADA E DE CORREÇÃO”









25/06/21 - 12:11:38

A deputada Kitty Lima gravou um vídeo para explicar a sua participação sobre a atitude adotada contra a tutora da égua que acabou sendo apreendida nesta quinta-feira (25) por maus tratos que teriam sido praticados pela dona da égua.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informa que a ação foi da Polícia Civil e que os animais foram recolhidos e levados para um abrigo, onde foram tratados.

Veja a nota da deputada

“Foi uma ação da polícia, legalizada e de correção. Quando a gente vai é para dar suporte, porque as vezes o poder público não tem esse suporte para dar, não tem veterinário, não tem local para colocar o animal, e a gente tenta ajudar da melhor forma. Foram várias fiscalizações onde a gente conseguiu dialogar com o tutor e o animal vai ficar bem, mas esse caso chocou porque haviam outros crimes envolvidos, tinha animal dentro da residência bem machucado, acorrentado, com comida podre. E estou aqui para prestar contas e falar que estou à disposição. Nosso lema é que toda vida importa. A vida das pessoas importa e do animal também”.