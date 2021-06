Live solidária “Arraiá Da Barra” acontece no próximo domingo, 27









25/06/21 - 12:39:24

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria de Cultura, realiza a live solidária “Arraiá da Barra”, neste domingo, 27, a partir das 19h. Em tempos de pandemia da Covid19 foi necessário adaptar os festejos juninos a nova realidade. Nada de aglomeração, nem fogos de artifício e fogueira. Isso tudo sem perder jamais a tradição junina do povo barracoqueirense.

A live será apresentada pelo humorista sergipano, Ramon Coxinha e contará com as seguintes atrações: Adalgiza, Bete Evany, Deya Queiroz, Bonde do Cebolaço, Elisson Leite, André Novaes, Gilvan do Rojão e Forró do Vips. Além disso, o “Arraiá da Barra” terá participações especiais de Forró Brasil, Mimi do Acordeon, Natanzinho Lima, Alvinho Lima, Liene Show, Alê Feraz, Thiago Aquino e Dedé Brasil.

Acompanhe o “Arraiá da Barra” no canal da Prefeitura de Barra dos Coqueiros pelo YouTube no conforto do lar.

https://m.youtube.com/watch?v=ZhSA-wIeY0U&feature=youtu.be

fonte e foto assessoria