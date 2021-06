Mais 617 aracajuanos completaram o ciclo vacinal contra a covid-19 neste feriado









25/06/21 - 05:50:15

Nesta quinta-feira, 24, feriado alusivo ao Dia de São João, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), garantiu a aplicação da segunda dose contra a covid-19 para o público que está apto a completar o ciclo vacinal. Enquanto aguarda a chegada de novas doses do imunizante para retomar as aplicações das primeiras doses a novos públicos, a gestão municipal vacinou, somente no dia de hoje, 617 pessoas com a segunda dose. Até o momento, a capital totaliza 252.202 aracajuanos vacinados, representando 37,93% da população.

Neste feriado, a SMS disponibilizou seis pontos para vacinação, com funcionamento das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha, bairro Robalo; Auditório da Escola Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos; Quadra do Colégio CCPA, bairro Grageru; UBS Augusto Franco, bairro Farolândia; Faculdade Pio Décimo, bairro Jabotiana; e Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos (Cepjss), bairro Ponto Novo. Além do drive thru do Parque da Sementeira, que esteve à disposição do público das 8h às 17h.

A aposentada Ana Cristina Lacerda de Carvalho, que se dirigiu ao drive thru para receber a segunda dose, explica que a conclusão do ciclo vacinal é extremamente relevante. “Pela pandemia que está assolando e também porque temos que cuidar da saúde. Pela minha idade, as duas doses são muito importantes para complementar a imunização”, afirmou.

Opinião semelhante tem a aposentada Ângela Batista, que esteve no colégio CCPA nesta manhã, também para completar a sua imunização. “É importante completar. O SUS diz que as pessoas têm de tomar as duas doses para serem imunizadas. Achei que aqui (no CCPA) está organizado, está tranquilo, foi rápido. Agora é só continuar com a prevenção”, colocou.

Primeira dose

A aplicação da primeira dose segue suspensa na capital desde o último dia 22 de junho, por falta do imunizante. A Prefeitura aguarda a chegada de novas doses, enviadas pelo Governo Federal, que devem ser distribuídas pelo governo do Estado ainda nesta sexta-feira, 25. Caso isso aconteça, a vacinação referente à primeira dose pode retornar já no sábado, 26.

Enquanto isso, desde o dia 22, a gestão municipal convoca as pessoas que estão com a segunda dose da vacina AstraZeneca agendada até o dia 30 de junho, para receber a sua dose antecipadamente. O objetivo é otimizar o fluxo de atendimento e garantir a eficácia do imunizante completando o esquema vacinal da população, de maneira tranquila, evitando aglomerações e o risco de atrasos por não comparecimento.

Quem está apto a receber a segunda dose, não é necessário apresentar código de cadastramento em nenhum dos pontos. Basta apresentar documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada.

Fonte e foto assessori