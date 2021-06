Prefeito Cristiano Viana assina ordem de serviço para início da obra do CREAS









25/06/21 - 15:59:24

Ainda em comemoração ao aniversário de Simão Dias, nesta sexta-feira, 25 de junho, o prefeito municipal, Cristiano Viana, assinou a ordem de serviço para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no Conjunto Centenário.

A obra será executada com recursos oriundos do Governo Federal, através do Ministério da Cidadania.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências. Uma pessoa será atendida no CREAS, entre outras situações, por sofrer algum tipo de assédio, de discriminação, de abuso, de violência ou por demandar cuidados em razão da idade ou deficiência.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias