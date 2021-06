Prefeitura firma parceria com a Unigel para construção de escola









25/06/21 - 16:38:35

A Prefeitura de Laranjeiras continua buscando meios para trazer benefícios para a população. Em visita ao município de Candeias/BA, o Vice-prefeito e Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Janio Dias, juntamente com o secretário-adjunto, Lucas Calazans, a vereadora Maria Aparecida e o secretário de Infraestrutura, Marcelo Guimarães e equipe técnica, visitaram as instalações da Escola Gysela Tygel, mantida pela Unigel. A comitiva foi recebida pela direção da instituição de ensino, além dos diretores da empresa, Roberto Fiamenghi e Eduardo Barreto.

A ideia da gestão municipal de Laranjeiras é firmar uma parceria público-privada com a Unigel e implantar uma creche, escola de ensino fundamental I e II, além de escola profissionalizante nos mesmos moldes da instituição de ensino do município baiano. Para se ter uma ideia, esse modelo de Educação faz a diferença e beneficia mais de 750 estudantes somente na modalidade creche e ensino fundamental I. Outras centenas de alunos cursam o Ensino Fundamental II e Ensino Médio Profissionalizante em uma unidade mantida pela empresa, através de parceria com o Governo da Bahia.

“A nossa equipe de gestores realizou uma visita bastante promissora, conhecemos as instalações e o projeto político-pedagógico. Agora, a nossa missão é elaborar um projeto e enviar para a Unigel. Assim como, vamos realizar um estudo de viabilidade de implantação desse modelo também em Laranjeiras. Em julho, a Unigel já quer assinar um protocolo de intenções com a Prefeitura nessa ação de responsabilidade social”, disse Janio Dias.

O secretário de Indústria e Comércio destacou também que: “a intenção da Prefeitura e da Unigel é acompanhar o aluno desde a creche até o ensino médio profissionalizante. Dessa maneira é possível proporcionar uma Educação com mais qualidade e estudantes preparados para o mercado de trabalho. Nessa parceria público-privada, a empresa fica responsável pela estrutura física e manutenção do espaço, e a Prefeitura pela cessão de profissionais de Educação”, ressaltou

Midiando Comunicação/ASCOM PML