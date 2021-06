Programação semanal e Simulado Online do Pré-Universitário estão disponíveis









25/06/21 - 11:11:15

Além das aulas semanais veiculadas no YouTube e TV Estude em Casa, os estudantes poderão testar seus conhecimentos no 1º Simulado Online 2021

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está em pleno vapor. Os alunos matriculados no Programa Pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) já podem acessar a programação de videoaulas transmitidas no YouTube da Educação Sergipe, referentes à semana de 28 de junho a 3 de julho, no horário das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Para além das aulas ao vivo, o material de apoio pedagógico do Preuni também está disponível no formato digital no portal Estude em Casa, no endereço: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, como os cadernos que auxiliam os alunos durante o ano letivo, dicas para o Enem, além de arquivos em PDF e simulados para o estudante testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame.

Os cadernos de estudos são fornecidos gratuitamente aos alunos, e todos os conteúdos e exercícios são produzidos pelos próprios professores do Preuni. Durante esse período de aulas remotas, as revisões estão sendo realizadas por meio de videoaulas, que são transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe de segunda a sábado, das 19h às 22h, com retransmissão pela TV Estude em Casa SE.

1º Simulado Online 2021

A fim de incentivar a autoavaliação dos estudantes, a Educação Estadual disponibiliza o primeiro Simulado Online 2021 para alunos do Preuni e todo público em geral que esteja em regime preparatório para o Enem e os demais vestibulares. O simulado ficará disponível até o dia 10 de julho. A prova é composta de 50 questões das principais instituições do país, divididas pelas quatro áreas de conhecimento. O gabarito e a pontuação geral e por área são liberados na própria plataforma após o envio.

De acordo com o coordenador pedagógico do Preuni, professor Vlademir Silva dos Santos, os simulados fazem parte de uma série de ações programadas para o ano letivo de 2021. “Dentro de nosso planejamento pedagógico buscamos sempre estimular os estudantes a adquirirem autonomia em seu processo de aprendizagem. Para isso é importante avaliar-se, aprimorando e corrigindo a rotina de estudos redirecionando-os ao objetivo traçado. Nisso consiste a importância de nossos simulados online”, disse.

Acesse o cronograma das aulas: https://bit.ly/3gUvsOK

Acesse o 1º Simulado Online: https://bit.ly/3zSEO5n