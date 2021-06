Projeto de Fisioterapia atende pacientes com sequelas por AVC









25/06/21 - 09:43:30

O serviço gratuito é oferecido por professores e estudantes da UNINASSAU

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju vem desenvolvendo uma ação de responsabilidade social por meio do curso de Fisioterapia, no Bairro Coroa do Meio, Zona-Sul da capital. Os alunos do 9º período da Instituição estão prestando atendimento monitorado por preceptores à pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral, AVC. O projeto ‘Unidos no Servir’ é gratuito e funciona na Igreja Batista local.

A coordenadora do curso de Fisioterapia na UNINASSAU, Elisama Campos Guimarães, explica que o projeto é orientado pela professora Aylane Camboim e tem por objetivo auxiliar a comunidade, ofertando saúde por meio da recuperação dos pacientes. “Nós recebemos as pessoas e fazemos uma seleção de quem necessita de prioridade para a recuperação das sequelas deixadas pelo AVC”, explica Elisama.

Ela atenta que, em casos graves como os oriundos do acidente vascular cerebral, a Fisioterapia pode ofertar recuperação da qualidade de vida por meio do reforço da musculatura, evitando, assim, o aumento da comorbidade acarretada pela doença. “A Fisioterapia é essencial para as pessoas se recuperarem ou desenvolverem uma melhor forma de viver, superando, não só o trauma físico mas também o psicológico”, assegura a professora.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 8h às 12h. Interessados em participar podem manter contato pelo telefone (79) 999312191 e falar com Fátima para agendar o cadastramento e atendimento. A professora Elisama informa ainda que há pretensão de estender o projeto para as áreas de Nutrição, Psicologia e assistência social.

Por Suzy Guimarães