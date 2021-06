ROGÉRIO DIZ QUE GUEDES ASSUMIU APOSTA NA IMUNIDADE DE REBANHO









25/06/21 - 15:49:05

Em postagem no Twitter, nesta sexta-feira (25), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu que o governo federal apostou na teoria da imunidade de rebanho e confessou o crime de Bolsonaro. A postagem do senador sergipano se refere à declaração de Guedes, em audiência na Comissão Externa da Covid-19 no Senado, na qual ele afirmou que o governo federal apostou na imunidade de rebanho e destacou que a ideia foi popularizada pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.

“Guedes assume que o governo apostou na imunidade de rebanho p/ a condução da pandemia. E confessa o CRIME DO BOLSONARO! Pior, tenta colocar a culpa no Mandetta. Esquece que o comandante era e continua sendo o Bolsonaro. A CPI anexa mais uma prova do crime contra a vida do presidente”, afirmou o senador Rogério, na rede social.

“O primeiro ministro da Saúde que tivemos popularizou dentro do governo a teoria [da imunidade de rebanho], que foi exposta para nós e nós acreditamos. E vimos acontecer. Ele estava certo. Ele falou março, abril e maio ela [a curva de contágio da Covid-19] sobe forte, então, temos que fazer distanciamento social, porque, com distanciamento, ela não sobe verticalmente, sobe devagar e dará tempo de criar a imunidade de rebanho aos poucos. Porque se pegar em todo mundo ao mesmo tempo explode a capacidade hospitalar”, declarou Guedes.

“Não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacinas, nada. A ideia foi vamos aos poucos porque, se for todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar”, acrescentou o ministro da Economia.

Da assessoria