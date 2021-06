São João: número de queimados por fogos e fogueiras em Sergipe reduz após Decreto









25/06/21 - 14:33:50

Durante os dias de celebração do São João deste ano, 23 e 24 de junho, os atendimentos às vítimas de queimaduras por fogueiras e fogos de artifício caíram no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), quando comparado com o ano passado. O resultado é reflexo do Decreto do Governo do Estado e das determinações das prefeituras proibindo a venda de fogos e o acendimento de fogueiras para que fossem evitados problemas no sistema respiratório durante a pandemia do novo coronavírus, além da proteção de pessoas do grupo de risco da Covid-19.

Nove pessoas vítimas de queimaduras foram atendidas no Pronto Socorro do Huse, entre a véspera e a noite de São João. As vítimas sofreram queimaduras por fogos de artifício, manuseio com bombas e pólvora, líquidos superaquecidos, uso de álcool para cozinhar, além de queimadura elétrica. Das vítimas registradas, uma foi encaminhada para a Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do hospital por se tratar de uma queimadura mais grave, os outros foram medicados e receberam alta médica.

Para se ter uma ideia, em 2019 antes da pandemia do coronavírus, a véspera de São João registrou 21 ocorrências envolvendo queimaduras. Este ano, com as restrições impostas pelo Governo do Estado através de decretos proibindo a venda de fogos de artifício e fogueiras, acabou surtindo efeitos positivos que puderam ser demonstrados pelas estatísticas de atendimentos. “Foram três pessoas envolvidas com fogos de artifício, sendo dois adultos responsáveis por soltar buscape e bomba, além de uma criança que acabou manuseando a pólvora de uma bomba”, pontuou a coordenadora da cirurgia plástica do Huse, Moema Santana.

A coordenadora da cirurgia plástica do Huse ressaltou que dos atendimentos registrados, apenas um precisou de internamento na UTQ. “Foram 7 adultos e 2 crianças que necessitaram de atendimento nesse período. Apenas um adulto vítima de queimadura elétrica precisou de maiores cuidados na Área Vermelha e depois foi encaminhado para a Unidade de Tratamento de Queimados, onde permanece internado para maiores cuidados”, frisou a médica.

A Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) está com a sua ocupação em torno de 80% é considerada controlada até o momento, mas o superintendente do Huse, Walter Pinheiro, alerta para que as pessoas redobrem os cuidados até o término dos festejos juninos. “Esses são dados da véspera e noite de São João, um período que geralmente é crítico porque tradicionalmente nós temos um aumento do número dessas ocorrências”, declarou o superintendente do Huse.

A médica coordenadora da cirurgia plástica do Huse alerta para casos que estão se tornando uma constante na UTQ do hospital, as queimaduras por álcool líquido. “Temos alguns pacientes internados na unidade por manipular álcool líquido, são pessoas que estavam cozinhando com álcool e isso tem sido um aumento constante de várias internações na UTQ”, frisou a coordenadora.

Fonte e foto assessoria