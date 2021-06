SHEYLA GALBA TRABALHA PARA APARELHAMENTO DA MATERNIDADE INFANTIL DO HU









25/06/21 - 22:16:09

Em reunião realizada nesta sexta-feira (25), com senadora Maria do Carmo Alves (DEM), a vereadora Sheyla Galba, que estava acompanhada do presidente estadual do Democratas, ex-deputado federal José Carlos Machado, empenhou o apoio à luta para aparelhamento da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário.

– Estive com Machado visitando a Unidade e pudemos ver que o prédio está concluído e os cinco andares aptos a receberem os equipamentos e materiais necessários à sua entrega à população. Cerca de 700 profissionais, concursados e aprovados para trabalharem na Unidade Materno-Infantil, já estão aguardando para serem contratados. Pude hoje conversar com Jéssica Batista e Larissa Melo, que participaram do encontro representando esses profissionais. Também entre eles há uma expectativa muito grande de serem efetivamente contratados, disse a vereadora.

A Unidade Materno-Infantil é importantíssima para a mulher sergipana. Sheyla nos deu seu depoimento como paciente oncológica do Hospital Universitário, quando começou sua luta em prol das pacientes com câncer de mama, através do grupo Mulheres de Peito. Essa cobertura de mastologia será prestada pela Unidade Materno-Infantil, que também contará com maternidade, ginecologia e pediatria, fechando um ciclo completo de atendimento à mulher e à criança sergipana.

A vereadora está unindo forças , “e vamos nos empenhar em levar ao Ministério da Educação a situação atual da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário de Sergipe, que se encontra com a estrutura concluída, mas que ainda está aguardando recursos para compra de equipamentos, impedindo que possa disponibilizar esses serviços tão essenciais à saúde da mulher”.