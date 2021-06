Testagem de covid-19 será realizada na próxima segunda em São Cristóvão









25/06/21 - 08:58:30

Uma testagem de monitoramento da covid-19 será realizada na próxima segunda-feira (28) em São Cristóvão. O monitoramento é uma ação em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), e está sendo realizada em vários municípios sergipanos, dentro de um cronograma que começou a ser executado no dia 15 de junho.

A testagem em São Cristóvão será realizada das 8h às 12h no bairro Eduardo Gomes, no local onde é realizada a feira, em frente a casa de embalagens. Serão 120 senhas exclusivamente para coleta de pessoas assintomáticas, ou seja, que não estão apresentando sintomas gripais.

Quem estiver no local e se disponibilizar a participar da testagem será informado da realização de dois exames: o Teste Rápido e o teste RT-PCR. Vale ressaltar que quem for participar da testagem deverá realizar os dois exames para melhor monitoramento epidemiológico e clínico, não podendo fazer apenas um.

Resultados dos exames

O resultado do primeiro exame (Teste Rápido) será entregue no próprio local, após cerca de 10 minutos, pela equipe da saúde do município. Já o segundo exame RT-PCR será encaminhado ao LACEN e o resultado será entregue pela Secretaria Municipal de Saúde após cerca de cinco dias úteis.

Documentação necessária

Para participar da testagem é preciso apresentar um documento com CPF ou CNS, podendo ser a identidade, carteira de motorista e/ou cartão do SUS. Caso o indivíduo possua os documentos, ele deve declarar os dados pessoais, pois será realizado um cadastramento no local da testagem pela equipe atuante no local.

Fonte e foto assessoria