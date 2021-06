TestAju já realizou mais de nove mil testes para diagnóstico da covid-19 este ano









25/06/21 - 16:08:45

Este ano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já realizou 9.280 testes, sendo 5.761 testes RT-PCR e 3.519 testes rápidos. O TestAju realiza ações de testagem nos bairros, três vezes por semana, e para cada dia de ação, são distribuídas 150 senhas.

Nesta sexta-feira, 25, a ação ocorreu no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) João Bezerra, no bairro Areia Branca, onde foram realizados 81 testes rápidos e moleculares RT-PCR. De acordo com a enfermeira Elane de França, esta ação de testagem assegura o bem-estar dos cidadãos e facilita o acesso aos serviços de Saúde.

“Por meio do programa TestAju as pessoas realizam, obrigatoriamente, na mesma ação, os testes RT-PCR e os testes rápidos. É muito importante realizar a testagem da população para que a gente consiga identificar precocemente os casos presentes de covid-19 e, assim, consigamos controlar o vírus e realizar o isolamento da pessoa positivada”, explica.

Tipos de Testes

O RT-PCR é o teste definitivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), porque através dele é possível detectar uma parte do RNA do vírus que é específica dele, ou seja, é a identidade do vírus, sem possibilidade de confundir o resultado com qualquer outro agente viral.

Já os testes rápidos pesquisam a presença de anticorpos, ou seja, uma resposta do organismo quando este já teve contato com o vírus, recentemente (IgM), ou já há algum tempo (IgG). Ele avalia o percentual da população que já teve contato com o vírus e já desenvolveu anticorpo.

Acesso ao serviço

Para realizar os testes, o usuário deve apresentar documento de identificação com foto. Para Luiz Eduardo Barboza, o serviço de testagem “é muito organizado, rápido e sem aglomeração”, disse.

Rafaela Procópio, também moradora do bairro, aprovou a ação realizada pela Secretaria da Saúde. “Eu estava realizando uma consulta de rotina na UBS e fui informada da ação. “Logo que soube vim para a fila e fui muito bem acolhida por todos os profissionais”, afirmou.

Resultado e programação

As pessoas que realizam o teste rápido recebem os resultado em até 15 minutos; quanto ao teste RT-PCR, o aracajuano pode verificar o resultado na plataforma digital AjuInteligente ou pela central telefônica da Saúde de Aracaju, no 0800 729 3534, opção 1.

Na segunda-feira, dia 28, a testagem será no Centro Comunitário Assistente Social Terezinha Meira, rua Deputado Reinaldo Moura, 170, bairro Capucho. Na quarta-feira, dia 30, os testes serão na Praça Vereador Nivaldo Teles de Menezes, bairro Luzia. E na sexta-feira, dia 02 de julho, a ação será na EMEF Ana Luiza Mesquita Rocha (dentro do antigo CSU) rua Alagoas, bairro José Conrado de Araújo.

Fonte e foto assessoria