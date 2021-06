Vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão será retomada neste sábado









25/06/21 - 15:01:44

Com a chegada de novas doses de vacinas, a prefeitura de São Cristóvão irá retomar a vacinação do público geral, ou seja, das pessoas sem comorbidades neste sábado (26), a partir das 10h da manhã. No sábado (26) a faixa etária será mantida para pessoas com 42 anos ou mais, no domingo (27) a faixa será ampliada para 41 anos ou mais, e na segunda (28) para 40 anos ou mais.

A vacinação dos grupos prioritários e a vacinação da segunda dose continuam acontecendo nos pontos de vacinação do município, sem pausas.

A secretaria de saúde reforça que o calendário de Vacinação contra a Covid-19 é condicionado ao recebimento de lotes de vacinas enviados pelo Programa Nacional de Imunização e que a população continue atenta à divulgação dos calendários através do portal e das redes sociais oficiais da prefeitura de São Cristóvão: https://www.saocristovao.se.gov.br/

Gestantes e puérperas

A secretaria de saúde de São Cristóvão orienta que as gestantes e puérperas com comorbidades, aquelas que pertencem aos grupos prioritários em vacinação ou as que estão dentro da faixa etária liberada poderão se vacinar em qualquer um dos pontos de vacinação do município (inclusive as que já haviam ligado para a SMS para realizar o agendamento). Em todos os pontos haverá vacinas liberadas para uso em gestantes.

Para se vacinar basta apresentar a documentação necessária: identidade, CPF ou cartão SUS, caderneta da gestante, ou documento comprobatório de pertencimento a grupos prioritários em vacinação (comorbidades, profissionais da educação, saúde, limpeza urbana, transporte coletivo).

Confira o calendário de vacinação da covid-19 para os próximos dias:

26/06 – sábado – 42+ (início às 10h)

27/06 – domingo – 41+

28/06 – segunda – 40+

*29/06 – terça – FERIADO – não haverá vacinação*

30/06 – quarta – 40+

Pontos de vacinação do FIM DE SEMANA:

Sábado (26) das 10h às 12h e das 13h às 16h

Domingo (27) das 9h às 12h e das 13h às 16h

– UBS Massoud Jalali (Rosa Elze),

– UBS Jairo Texeira (Centro)

– Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes)

– Caps João Bebe Água (Rosa Maria)

– Caps Valter Correia (Alto da Divinéia).

Pontos de vacinação – segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria); lá

– Escola Glorita Protugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado);

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo);

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);

– CAPS Valter Correia (Alto da Divineia);

– CAPS João Bebe Água (Rosa Maria).

Pontos de vacinação – Segunda, quarta e sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– EMEF Raimundo Francisco dos Santos (Luiz Alves)

– UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha)

Fonte e foto assessoria