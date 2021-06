Alegria e esperança marcam a oitava noite do Forró Caju Em Casa, neste sábado, 26









26/06/21 - 08:05:48

O mês de junho sem o Forró Caju não seria o mesmo. O maior evento do período junino do estado já virou tradição e continua sendo realizado neste ano, mesmo que de forma adaptada. Com transmissões ao vivo pela internet e pela televisão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), tanto mantém acesa a tradição junina, quanto presta um importante auxílio financeiro aos artistas da linguagem da música.

Dentre artistas consagrados e novas revelações, a segunda edição do Forró Caju Em Casa chega ao oitavo dia de shows ao vivo com sete apresentações neste sábado, 26. A programação da noite conta com Trio Ave Rara, Luiz Fontinelli, Joba Rala Coxa, Sena, Forró Seu Biná, Naurea e Zanny a Musa.

Apesar da impossibilidade da realização do festejo de forma presencial, por conta da pandemia, o experiente artista Luiz Fontinelli destaca que o formato virtual também tem suas vantagens, já que é possível alcançar um público ainda maior. “Eu acho importante porque, de uma certa forma, pessoas que não podiam se deslocar para ver as atrações presenciais, como pessoas idosas, estão vendo tendo a oportunidade de assistir em casa”.

Outra figurinha carimbada do Forró Caju, Joba Rala Coxa ressalta que muitas novidades serão apresentadas em seu show. “A novidade é que a gente está trazendo muitas músicas autorais, o repertório da gente está com 80% de músicas autorais. Conseguimos gravar algumas delas que nós lançamos agora e o pessoal vai conhecer em casa”.

O cantor Sena agradece a oportunidade e garante que o público vai poder acompanhar o tradicional forró pé de serra. “É sempre uma satisfação poder participar desse grande evento de nossa terra onde nós estamos desde a primeira edição. Eu acho muito positivo esse lado da Prefeitura em estar incentivando o artista, dando um apoio e divulgando para que não parem os trabalhos. A gente sempre participa com a música tradicional nordestina tocando xote, baião e o arrasta pé que é a música tradicional do forró pé de serra.”

Já a cantora Zanny A Musa, estreante no Forró Caju, não esconde a felicidade em participar do evento e destaca que a alegria será a tônica de sua apresentação de hoje à noite. “Eu estou me sentindo muito feliz, realizada de estar representando a nossa Aracaju, meu Sergipe, pela primeira vez no Forró Caju. Eu costumo dizer que quando se fala em Zanny se fala em alegria e o Forró Caju tem esse poder. Tenho certeza que, com fé em Deus, no próximo ano vamos estar todos juntos, mas nesse momento estamos levando alegria, entrando em cada casa e levando esperança de dias melhores.”

O evento

Ao todo, mais de 80 atrações, em 100 horas de gravações inéditas, animarão o período junino dos sergipanos e tantos outros entusiastas da cultura nordestina que acessarem o canal da Prefeitura no YouTube durante as transmissões.

A programação do Forró Caju de 2021 segue até o dia 30 deste mês. Além da transmissão feita pelo canal do YouTube da Prefeitura, as exibições são transmitidas nas TVs Alese (canal 5.2), Câmara de Aracaju (5.3) e Atalaia (8.1), parceiras do projeto junto à Uninassau e Construtora Stanza.

O evento também terá destaque na PMA Rádio Corredor, no AjuPlay e em todas as redes sociais da Prefeitura e Funcaju. Após serem transmitidos no canal do YouTube, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming “AjuPlay”.

AAN