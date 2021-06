Belivaldo comemora o fim das filas para UTI, mas lembra que a pandemia não acabou

O governador Belivaldo Chagas (PSD), da “graças a Deus”, neste sábado, 27, vibrando com o resultado do boletim epidemiológico do coronavírus, porque registra que não há mais fila de espera para leitos de terapia intensiva na nossa rede pública estadual. Desde o dia 6 de abril, quando a lista começou a ser divulgada, chegamos a ter cerca de 80 pacientes esperando por vaga de UTI.

– Não tenho dúvidas de que este resultado é fruto das medidas restritivas adotadas, como o toque de recolher, que ao evitar aglomerações reduziram a taxa de transmissão; ao trabalho incansável dos nossos profissionais de Saúde, salvando vidas diariamente; do avanço da vacinação no nosso estado e da ampliação do número de leitos, batendo recordes na nossa história, diz Belivaldo.

O governador adverte entretanto “que a pandemia ainda não acabou, já sabemos o quanto esta doença é traiçoeira e como estas novas cepas podem fazer com que os números voltem a crescer. Por isso, para continuar esta redução do número de internados, necessitamos do esforço de todos, seguindo os protocolos sanitários ainda tão necessários. Vamos juntos vencer esta fase tão difícil!”