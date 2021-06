DEFESA CIVIL NACIONAL ALERTA PARA FRIO INTENSO NA MAIOR PARTE DO PAÍS









26/06/21 - 06:31:31

Na Região Sul, há previsão de neve nas serras gaúchas e catarinenses

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), alerta que, a partir deste domingo (27), uma intensa massa de ar frio (de origem polar) deverá avançar pela Região Sul do Brasil e no decorrer da semana influenciar as temperaturas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e sul da Região Norte, dando origem a mais um episódio de friagem no ano.

Na Região Sul, há a possibilidade de neve na tarde do dia 28 nas serras gaúchas e catarinenses e geada nos dias 29 e 30. Na Região Centro-Oeste, há previsão de temperaturas mínimas próximas de 12ºC nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na Região Norte, a temperatura mínima poderá ser de 15ºC em áreas de Rondônia, leste do Acre e sul do Amazonas. Entre os dias 29 de junho e 02 de julho, o frio intenso atingirá áreas de São Paulo e Sul de Minas Gerais, com temperaturas mínimas próximas de 7ºC (São Paulo).

A partir do sistema de alertas da Defesa Civil Nacional, os estados citados já realizaram o envio de notificações à população em geral por meio de mensagens SMS. O alerta é dado em conjunto com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden), o Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Assessoria MDR