EM JOGO EQUILIBRADO, OPERÁRIO E CONFIANÇA EMPATAM PELA SÉRIE B









26/06/21 - 07:14:59

O Confiança conquistou um excelente resultado na noite desta sexta-feira (25), ao empatar em 0x0 com o Operário de Ponta Grossa, na casa do adversário, no estádio Germano Kruger. O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas esteve no estádio e acompanhou o jogo ao.ladp dos diretores azulinos. Foi um excelente resultado para o Dragão que somou mais um ponto e galgou duas posições na tabela de classificação. Com oito pontos ganhos, sai da 12ª. para 10ª. colocação.

O jogo foi bastante equilibrado desde os primeiros minutos. O Confiança começou a partida um pouco inibido, procurando se garantir na defesa. Com tranquilidade, esperava a chegada do Operário e partia para contra ataque. O Operário jogando em casa brigava pela vitória e pela invencibilidade.

Dentro do Germano Krüger o Operário é uma força. São quase sete meses sem perder. Nesse longo período foram 17 partidas, 14 vitórias e três empates. O Operário-PR está no G-4 e vem de quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias em casa e dois empates fora.

Em um dos contra ataques do Dragão, aos 26’ Neto Berola rouba a bola na saída de jogo invade a área do fantasma. O atacante foi derrubado por Djalma Silva, pênalti claro, mas o árbitro mandou seguir. No intervalo, o próprio zagueiro do Operário reconheceu o cometimento da penalidade, mas o árbitro não marcou.

Ainda no primeiro tempo, as duas equipes tentaram o gol, mas os goleiros . presentes e o placar ficou mesmo 0x0. Confiança melhor – No segundo tempo, o Confiança veio bem melhor e procurou mais o gol. Serginho, Berola, Bareiro e Luidi desperdiçaram boas oportunidades. Em uma duas delas, o zagueiro Neri Bareiro quase abre o marcador para o Dragão.

Aos 22’ saiu Neto Berola e entra Álvaro. Saiu ainda Jhemerson para entrada de Gustavo Ramos. O Confiança cresceu ainda mais em campo, pressionou o Operário, mas o gol não saia. O árbitro deu mais cinco minutos. O jogo foi até os 50’ mas o empate se manteve.

Na próxima rodada, o Confiança recebe a visita do Coritiba no dia 29 às 19h00 na Arena Batistão. O Operário também joga em casa, contra o Vila Nova-GO. A delegação do Dragão retorna a Aracaju neste sábado e amanhã já treina de olho no jogo contra o Coritiba-PR.

Foto: André Jonsson/OFEC*

Fonte FSF