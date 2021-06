Energisa inaugura 1º centro de inteligência artificial do setor elétrico nesta terça









26/06/21 - 07:05:09

Em parceria com Época Negócios e mediados por Miriam Leitão, especialistas debatem sobre inovação na transição energética

O Grupo Energisa inaugura na próxima terça-feira (29) o Energisa Digital Labs – um centro de excelência em advanced analytics e inteligência artificial – que tem o objetivo de construir tanto produtos e serviços voltados para os clientes quanto soluções que desenvolvam o setor elétrico brasileiro. Localizado no escritório da empresa no Rio de Janeiro, o laboratório estará conectado à operação Energisa em Sergipe com o objetivo de impulsionar a transformação digital e contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico no estado.

Para celebrar a criação desse espaço dedicado à inovação, criatividade e à troca de experiências entre os colaboradores parceiros e clientes, a Energisa promoverá um evento digital “Transformação energética: qual o lugar da inteligência artificial?”, mediado pela jornalista Miriam Leitão.

“A inovação faz parte do DNA do Grupo Energisa. A proposta é promovermos um debate sobre a importância da tecnologia para a transição energética em benefício do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro”, afirma Lucas Pinz, diretor de Estratégia, Inovação e Novos Negócios do Grupo Energisa. Além do executivo, participam do evento Paulo Castro, professor e chefe de Metodologias de Computação na Divisão de Ciências da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e Pepe Cafferata, sócio e líder de Advanced Analytics da McKinsey&Company para a América Latina.

A transmissão terá início às 10h pelas redes sociais da revista Época Negócios: LinkedIn, Youtube e Facebook. Os interessados podem se inscrever em transformacao.oglobo.com.br.

Inauguração Energisa Digital Labs

Evento: Transformação energética: qual é o lugar da inteligência artificial?

Inscrições: transformacao.oglobo.com.br

Data e horário: terça-feira, 29, às 10h

Transmissão: redes sociais da revista Época Negócios: LinkedIn, Youtube e Facebook

Participantes: diretor de Estratégia, Inovação e Novos Negócios do Grupo Energisa, Lucas Pinz; Paulo Castro, professor e chefe de Metodologias de Computação na Divisão de Ciências da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); e Pepe Cafferata, sócio e líder de Advanced Analytics da McKinsey&Company para a América Latina.

Mediação: jornalista Miriam Leitão

Por Adriana Freitas