Governo do estado amplia o serviço de Hemodiálise em Sergipe









26/06/21 - 06:55:39

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ampliou o serviço de nefrologia em Sergipe. Na região agreste do Estado, desde a última terça-feira, 22, o Hospital Regional de Itabaiana passou a ofertar leitos qualificados com o serviço de diálise à beira do leito, tanto na UTI geral, quanto nos leitos de suporte ventilatório avançado e nos leitos do pronto socorro.

Os pontos de diálise trazem melhoria na qualidade da assistência aos pacientes internados com a Covid-19 que, agora, não mais precisarão ser transferidos para outra unidade hospitalar para ter acesso ao serviço. “Nossa unidade vem recebendo investimentos e ampliação dos serviços através da Secretaria de Estado Saúde, esses avanços tem nos possibilitado qualificar a assistência ao paciente. A implantação da hemodiálise intermitente (HDI) com a modalidade de Terapia Renal Substitutiva, vai contribuir com a recuperação do paciente na própria unidade, sem a necessidade de transferência, logo, vai contribuir para reduzir a mortalidade “, disse o superintendente da unidade hospitalar, Waltenis Braga Silva Júnior.

Diante do crescente número de casos de pacientes graves na rede pública de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhando, incansavelmente, com objetivo de qualificar mais leitos para dar melhor assistência a pacientes com a Covid-19. No dia 11 de junho, para ampliar a assistência hospitalar de alta complexidade a pacientes com a Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde, implantou dez leitos de suporte ventilatório no Hospital Regional de Itabaiana.

Os leitos possuem status “padrão de UTI”, dotados de ventiladores, monitores, bombas de infusão, cama elétrica, rede de gases, desfibrilador, raio x portátil, gasômetro, entre outros equipamentos de suporte avançado de vida. “Estamos realizando um trabalho incansável para que a assistência aos pacientes esteja garantida. Seguimos fazendo tudo o que é possível para que os sergipanos tenham atendimento adequado”, ressaltou a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Fonte e foto Ascom/SES