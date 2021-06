Itabaianinha: primeira noite da villa do forró foi sucesso total

Em um ano bem atípico e com a pandemia da Covid-19 obrigando famílias e trabalhadores a se reinventarem, a Prefeitura de Itabaianinha acompanhou as mudanças e realizou um grande evento junino para não deixar de aquecer os corações dos itabaianinhenses nesse momento difícil, bem como marcar a tradição junina do município.

Na noite desta sexta-feira, 25, teve início a primeira noite da Live da Villa do Forró, evento realizado pela prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Cultura e Comunicação, que se estende até o domingo e promete não deixar ninguém parado mesmo dentro de suas casas.

Ao todo serão 32 atrações nos três dias de evento, com uma megaestrutura de imagem, som e iluminação. Atrações nacionais e artistas locais se revezam para garantir uma festa linda, como o povo itabaianinhense merece.

A primeira noite de evento já mostrou um alcance gigante de pessoas assistindo a Live, inclusive um vídeo do prefeito Danilo de Joaldo com a primeira dama Ana Luiza, dançando aquele arrasta-pé, circulou nas redes sociais e mostrou o tom da animação e folia que vai contagiar ainda mais o povo de Itabaianinha.

Fonte e foto assessoria