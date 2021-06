Municípios sergipanos recebem vacinas para avançar na imunização contra a Covid-19

Sergipe recebeu, nesta semana, 3 novos lotes entre imunizantes dos tipos Coronavac (31.200), Janssen (16.300) e Pfizer (24.570), contabilizando um total de 72.070

A distribuição das novas remessas de vacinas anticovid recebidas do Ministério da Saúde está acontecendo na manhã deste sábado(26). Nas primeiras horas da manhã, os caminhões refrigerados efetivaram a distribuição nas regionais de saúde do estado. Já os vinte municípios que compõem as regionais de Aracaju e Socorro realizaram a retirada na Central de armazenamento e distribuição de imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Sergipe recebeu, nesta semana, 3 novos lotes entre imunizantes dos tipos Coronavac (31.200), Janssen (16.300) e Pfizer (24.570), contabilizando um total de 72.070. O objetivo das novas remessas encaminhadas aos municípios é dar continuidade à imunização de comorbidades e baixar progressivamente a vacinação por idade na capital e no interior do estado.

Em relação aos imunizantes Janssen, apenas 11 municípios com índices mais elevados de propagação da Covid-19 serão contemplados com essa primeira remessa, são eles: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Estância,Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Laranjeiras, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória. “O quantitativo de doses da vacina Janssen que nos foi enviado pelo Ministério da Saúde foi abaixo do que era estimado, então, precisamos fazer algumas adequações em relação à distribuição”, explica a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira.